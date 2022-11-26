Никто не хотел с ним общаться: правда о Бывалом из «Операции Ы» оказалась обескураживающей

Троицу Балбеса, Труса и Бывалого знала вся страна. Эти персонажи стали «фишкой» многих комедий Леонида Гайдая, однако сам режиссер не хотел снимать Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения Моргунова вместе – и дело было в последнем артисте.

Моргунов отличался склочным характером. Вицин открыто называл его злым человеком, а Никулин жаловался, что коллега постоянно пытается высмеивать чужие недостатки. Сдавали нервы и у Гайдая, ведь Евгений Моргунов поймал «звездную болезнь» и все чаще относился с пренебрежением к съемкам.

Близкий друг актера Александр Панкратов-Черный признавался, что несмотря на тяжелый нрав, Моргунов был добрым человеком, совершавшим благородные поступки.

Природная неуживчивость сказалась и на карьере артиста – Евгений Моргунов мог бы быть одним из первых актеров Союза, но так и остался Бывалым для большинства зрителей.