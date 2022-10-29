Никто из зрителей годами не замечал грубейшей ошибки в «Бриллиантовой руке»

Знаменитую комедию Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» снимали в Сочи. Зрители и кинокритики даже установили, что съемки шли по адресу: Донская улица, дом 92.

Это вполне узнаваемая сочинская пятиэтажка. В кадрах из фильма видно, что Семен Семеныч Горбунков идет к дому высотой как минимум четыре этажа, так что все сходится. Заходит он в третий подъезд.

При в этом в другой сцене герой называет милиционеру, замаскированному под таксиста, совсем другой адрес: Морская, 21, квартира 9, 3-й подъезд, 3-й этаж.

Насчет подъезда он не соврал, а все остальное не совпадает.

Горбунков не мог жить в квартире под номером 21. До его квартиры 10-20 лестничных клеток: 4 или 5 в первом подъезде, 4 или 5 во втором и 2 в третьем. Получается, что при таком раскладе на каждой лестничной клетке всего одна квартира, что невозможно. Похоже, Семен Семеныч настолько испугался, что назвал «таксисту» чужой адрес.