Ничего личного: правда о романе Тимати с копией Ирины Шейк вышла наружу

Поклонники Тимати наблюдают за развитием его романа с Валентиной Ивановой. Не так давно он официально представил модель как свою избранницу, опубликовав фотосессию с ней в соцсетях. Комментаторы назвали Валентину копией Ирины Шейк из-за ее сходства со знаменитой моделью с русскими корнями.

Надо сказать, что слухи о романе музыканта с Ивановой ходили уже давно. В их соцсетях появлялись снимки в одинаковых местах, а мама Тимати Симона Юнусова щедро оставляла лайки под фото Валентины. Одобряла она даже обнаженные кадры. Такое отношение Юнусовой, которая обычно не жалует пассий сына, показалось фанатам странным.

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В Telegram-канале «Курятник » предполагают, что благосклонность Симоны к Валентине объясняется тем, что роман девушки с рэпером ненастоящий. Источники утверждают, что между моделью и музыкантом нет ничего личного. Якобы Тимати просто помогает Ивановой раскрутиться с помощью пиар-романа. Сообщается о контракте, по которому у Валентины должны появиться 500 тысяч подписчиков в соцсетях, а ее имя примелькалось бы в СМИ благодаря отношениям с певцом. Инсайдеры добавляют, что «рекламный роман» рассчитан на год — до конца этого декабря.