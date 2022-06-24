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Ничего личного: правда о романе Тимати с копией Ирины Шейк вышла наружу

24 июня 2022 13:20
Ничего личного: правда о романе Тимати с копией Ирины Шейк вышла наружу

В соцсетях отношения рэпера с моделью считают ненастоящими.

Поклонники Тимати наблюдают за развитием его романа с Валентиной Ивановой. Не так давно он официально представил модель как свою избранницу, опубликовав фотосессию с ней в соцсетях. Комментаторы назвали Валентину копией Ирины Шейк из-за ее сходства со знаменитой моделью с русскими корнями.

Надо сказать, что слухи о романе музыканта с Ивановой ходили уже давно. В их соцсетях появлялись снимки в одинаковых местах, а мама Тимати Симона Юнусова щедро оставляла лайки под фото Валентины. Одобряла она даже обнаженные кадры. Такое отношение Юнусовой, которая обычно не жалует пассий сына, показалось фанатам странным.

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В Telegram-канале «Курятник» предполагают, что благосклонность Симоны к Валентине объясняется тем, что роман девушки с рэпером ненастоящий. Источники утверждают, что между моделью и музыкантом нет ничего личного. Якобы Тимати просто помогает Ивановой раскрутиться с помощью пиар-романа. Сообщается о контракте, по которому у Валентины должны появиться 500 тысяч подписчиков в соцсетях, а ее имя примелькалось бы в СМИ благодаря отношениям с певцом. Инсайдеры добавляют, что «рекламный роман» рассчитан на год — до конца этого декабря.

«Сумма контракта — 45 млн рублей, оплата происходит частями», — отмечается в Telegram-канале.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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