Народ ахнул от выходки поклонницы у гроба Шатунова: вот что она учудила

Проститься с символом поколения приехали тысячи поклонников из самых разных стран – но, оказывается, далеко не все разделяли искреннее горе.

Церемонию прощания с Юрой Шатуновым в Москве посетили тысячи фанатов. Для тех, кто вырос на песнях исполнителя, для тех, кто наизусть знал "Белые розы" и влюблялся под "Розовый вечер", последние несколько дней – череда трагических моментов. Но, оказывается, далеко не все разделяют искренность горя от этой потери, и поведение фанатов у гроба Шатунова – вопиющий тому пример.

На церемонию прощания с Шатуновым пускают обычных россиян, которые, что называется, пользуются моментом – и позволяют себе делать селфи у открытого гроба с покойным. Как пишет "Комсомольская правда", едва ли не каждый пятый заходил в зал с телефоном, снимая фото или видео. На кадре, оказавшемся в распоряжении журналистов, как раз запечатлена одна из, видимо, поклонниц Шатунова, которая ничтоже сумняшеся делает селфи у гроба. Само фото можно увидеть здесь .

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Впрочем, стоит отметить, что поклонники Шатунова из разных городов, которые сегодня никак не могли приехать в Москву на церемонию прощания с ним, все же осознают, насколько неадекватно ведут себя некоторые "зрители" церемонии прощания. В соцсетях после выходки любительницы селфи разгорелся настоящий скандал. Большинство категорически осудило женщину, отметив, что церемонию прощания превратили в "циничный балаган".