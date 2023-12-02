Ни за что не догадаетесь, какой советский фильм любит Том Хэнкс: молодежь его не видела

Подростков и тем более детей сложно увлечь советским кино. Даже несмотря на самый глубокий сюжет или искрометный юмор, для них обычно «картинка не та». Нет спецэффектов, нет взрывов и нет ярких кадров, которые быстро сменяют друг друга. Однако Том Хэнкс вовсе не поверхностный подросток. Голливудский актер знает толк в качественном кинематографе.

«Летят журавли» — это тот фильм, который произвел на актера сильное впечатление. Он рассказал в интервью, что совершенно случайно наткнулся на картину и она оставила в его душе глубокий след.

«Я был дома один и решил посмотреть советский фильм 1957 года "Летят журавли", — поделился актер. — Я и не ожидал, что он настолько меня тронет. Особенно сцена возвращения солдат с фронта в вагонах, которые тянул паровоз с серпом и молотом. Это было такое сильное и эмоциональное зрелище, что я не сдержал слез».

Когда голливудская звезда невероятного масштаба, известная своим талантом и вкусом, говорит во всеуслышание, что «Летят журавли» смогли дотронуться до его струн души, все это наводит на размышления о качестве такого фильма. Так что, вероятно, современная молодежь очень зря пренебрегает просмотром культовой киноленты.