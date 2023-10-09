«Ни рожи, ни кожи»: новой женой Бунши из «Ивана Васильевича» стала эта бесталанная актриса

Ничего хорошего от нее не ждут.

Скоро на суд зрителей предстанет ремейк легендарной комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Одна из ролей в нем досталась актрисе, драматические способности которой вызывают у народа огромные сомнения.

Об участии в проекте в социальных сетях объявила Ольга Бузова. «Самая популярная девушка страны» опубликовала кадр, на котором показала свой образ для съемок. Интернет-пользователи быстро догадались, что экс-ведущая «Дома-2» воплотит жену Бунши. В оригинальной версии ее блестяще сыграла Наталья Крачковская.

До звезды советского кино теледиве как до Китая пешком. Россияне не устают критиковать Бузову, отмечая, что природа обделила ее буквально всем. По крайней мере, с внешностью и талантом, как считает большинство, артистке не повезло.