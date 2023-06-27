Ни одной советской: автопарку ленты «Человек-амфибия» позавидует даже миллиардер

Картина «Человек-амфибия» до глубины души поразит любого любителя автомобилей. Дело в том, что в фильме нет ни одного советского автомобиля. Поразительно, как команде удалось подобрать такой автопарк при крошечном бюджете.

По сюжету, место действия фильма — Буэнос-Айрес, поэтому снимать советские машины в нем было невозможно. Определить марки машин, которые присутствовали в кадре, не берутся даже эксперты. Но, судя по всему, сначала в кадре появляются Opel Kapitan и Land Cruiser, а журналист Ольсен ездит на чешском мотоцикле JAWA 350.

Позже, когда Ихтиандр отправляется на поиски Гутиэре, на экране появляется и вовсе редкий автомобиль — Horch 930 V Cabriolet. Эта модель была выпущена в количестве всего 2 тысяч экземпляров. Компанию ей составляют Opel Kapitan, Skoda 1201, ÖAF 745G.

Как съемочной группе удалось раздобыть все эти автомобили, остается только гадать. Предположительно, многие из них могли быть трофейными, другие поставляли в СССР по ленд-лизу или в качестве репараций после Второй мировой войны. Режиссеры Владимир Чеботарев и Геннадий Хазанский никогда не делились своими секретами. Но такому автопарку может позавидовать даже самый опытный и состоятельный коллекционер.