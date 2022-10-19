«Несоветское» слово пришлось убрать: кому «Место встречи изменить нельзя» обязано названием

Картина Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» могла называться совсем по-другому. История о сотрудниках МУРа Глебе Жеглове и Владимире Шарапове вышла на экраны в 1979 году. В основу лег роман братьев Вайнеров «Эра милосердия». Авторы описали борьбу правоохранителей с преступниками, которых стало только больше после войны в условиях разрухи. Писатели знали, о чем рассказывали: Аркадий Вайнер сам несколько лет прослужил в милиции.

Во время показа чиновникам у фильма осталось оригинальное название «Эра милосердия». Но цензоры его забраковали, посчитав слишком вычурным. Слово «милосердие» они и вовсе назвали несоветским. Тогда Говорухин предложил словосочетание «Черная кошка» — по названию банды. Однако в нем нашли ненужный мистический смысл, который мог заведомо отпугнуть зрителей от просмотра.

В результате было решено остановиться на варианте «Место встречи изменить нельзя». Под таким заглавием роман был опубликован в первый раз в литературном журнале «Смена».