Неравный брак обернулся трагедией: тяжкий крест звезды «Кавказской пленницы»

Звезда «Кавказской пленницы» и «Мимино» Фрунзик Мкртчян был женат трижды, но именно второй брак стал настоящей трагедией артиста и поспособствовал его алкоголизму.

Красавица Донора Пилосян была на 11 лет моложе Мкртчяна. У пары родилось двое детей – дочь Нуне и сын Вазген. Донора много лет играла с мужем на одной сцене, она же была его партнершей по фильму «Кавказская пленница», где актриса исполнила роль жены Джабраила.

Счастье длилось 10 лет, пока в дом супругов не пришла беда. Донора начала странно себя вести, стала агрессивной и непредсказуемой. Врачи огорошили страшным диагнозом: шизофрения. Мкртчян обращался к лучшим специалистам, возил жену на лечение во Францию, но все бесполезно. В конце концов Донору Пилосян пришлось оставить в ереванской клинике без надежды на выздоровление.

Спустя годы нервные срывы начались и у сына Вазгена – оказалось, что ему передалось психическое расстройство матери. Болезни близких подкосили Фрунзика Мкртчяна – последние годы он страдал от депрессии и много пил. Последним ударом стала весть о смерти его друга, актера Азата Шеренца. У Мкртчяна случился обширный инфаркт – и скорая не смогла спасти 63-летнего актера.