Неожиданный поворот: в эту ложь в «Гардемаринах» легко поверить даже историкам

Серия фильмов о храбрых гардемаринах привлекает внимание уже нескольких поколений зрителей. Фанаты остаются в восторге и от захватывающих поворотов сюжета, и от достоверной истории. Однако далеко не все герои из фильмов Светланы Дружининой и романов Нины Сорокиной существовали на самом деле.

Как оказалось, сюжетная линия Анастасии Ягужинской была полностью выдумана писательницей. В реальности такой девушки не существовало. Историки лишь указывают, что у дипломата Павла Ягужинского действительно была дочь с таким именем, но о ее судьбе ничего не известно.

При этом прототип шевалье де Брильи также не мог похвастаться захватывающей историей жизни. На самом деле существовал итальянец с фамилией Брилли, который после службы во Франции переехал в Москву. В столице России он прожил до самой смерти и не был вовлечен в скандальные приключения.

Однако судьбы шевалье и Ягужинской так правдоподобно вплетены в общее повествование, что даже любители истории страны верят в их реальность. Многие зрители не догадываются, как много выдумки в их любимых фильмах и романах, поэтому продолжают верить увиденному на экране.