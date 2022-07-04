Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ненамного старше дочери: правда о новой «девушке» Тимати вызвала оторопь

Ненамного старше дочери: правда о новой «девушке» Тимати вызвала оторопь

4 июля 2022 12:10
Ненамного старше дочери: правда о новой «девушке» Тимати вызвала оторопь

Валентине Ивановой всего 19 лет.

Всего пару недель назад Тимати официально представил подписчикам в соцсетях новую пассию. О романе рэпера с моделью Валентиной Ивановой слухи ходили давно — они оба выкладывали снимки в интернете в одинаковых местах. Кроме того, внимательные пользователи соцсетей заметили, что мама Тимати Симона Юнусова ставит «лайки» почти под каждым снимком Валентины. Такое поведение показалось поклонникам музыканта странным, ведь ранее Юнусова не очень благоволила избранницам сына.

А теперь в Сети раскрыли правду о новой девушке Тимати, и она вызвала оторопь у пользователей. Как выяснилось, Иванова ненамного старше дочери музыканта. То есть, когда рэпер стал отцом, его будущей возлюбленной было всего 11 лет. Любопытно, что 19-летняя модель на снимках выглядит куда старше.

«Уже не знает чем заняться»: выходке Загитовой не нашли оправдания

Кроме того, по информации Telegram-канала «Только никому», Валентина родилась в Сыктывкаре, а после переезда в Москву познакомилась с известным предпринимателем Петром Листерманом. Он знаменит тем, что организует знакомство молодых девушек с крупными бизнесменами. В Telegram утверждают, что и отношения Ивановой с Тимати регулируются специальным контрактом, благодаря которому она получит сотни тысяч подписчиков в соцсетях в конце этого пиар-романа.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Related video