Ненамного старше дочери: правда о новой «девушке» Тимати вызвала оторопь

Всего пару недель назад Тимати официально представил подписчикам в соцсетях новую пассию. О романе рэпера с моделью Валентиной Ивановой слухи ходили давно — они оба выкладывали снимки в интернете в одинаковых местах. Кроме того, внимательные пользователи соцсетей заметили, что мама Тимати Симона Юнусова ставит «лайки» почти под каждым снимком Валентины. Такое поведение показалось поклонникам музыканта странным, ведь ранее Юнусова не очень благоволила избранницам сына.

А теперь в Сети раскрыли правду о новой девушке Тимати, и она вызвала оторопь у пользователей. Как выяснилось, Иванова ненамного старше дочери музыканта. То есть, когда рэпер стал отцом, его будущей возлюбленной было всего 11 лет. Любопытно, что 19-летняя модель на снимках выглядит куда старше.

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Кроме того, по информации Telegram-канала «Только никому », Валентина родилась в Сыктывкаре, а после переезда в Москву познакомилась с известным предпринимателем Петром Листерманом. Он знаменит тем, что организует знакомство молодых девушек с крупными бизнесменами. В Telegram утверждают, что и отношения Ивановой с Тимати регулируются специальным контрактом, благодаря которому она получит сотни тысяч подписчиков в соцсетях в конце этого пиар-романа.