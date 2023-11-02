Немец все испортил: этот едва заметный ляп обнаружили в «Брате» только сейчас

Фильм Алексея Балабанова «Брат» россияне засмотрели до дыр, но далеко не все обратили внимание на обилие ляпов в картине. Один из них зрители заметили лишь недавно, хотя лента вышла на экраны ни много ни мало 25 лет назад.

Речь идет об эпизоде с участием немца Гофмана. По сюжету он дал крышу над головой раненому Даниле Багрову. В одной из сцен герои беседовали, и тут персонаж Юрия Кузнецова все испортил.

В кадре отчетливо видно, что во время общения с приятелем он застегивает свою жилетку. После в комнату входит Зина с лекарственными препаратами. В объективе камеры снова появляется немец, но жилетка на нем вдруг оказалась расстегнутой.

Разумеется, эта деталь никак не влияет на ход повествования, но осадочек все равно остался. В Сети можно найти информацию о многих других подобных нестыковках. В любом случае на популярности культового проекта они не сказались — поклонников у «Брата» и сегодня хоть отбавляй.