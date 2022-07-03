Немцы раскритиковали советский фильм о войне: «Так глупо!»

Военную драму Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» высоко оценили не только в СССР, но и за его пределами. Картине громко аплодировали в разных уголках мира и также громко ругали среди немецких зрителей.

«Многие заверяли, что фильм будет реалистичным, но, черт возьми, это не так. Немецкие солдаты (которых называют элитными войсками) ведут себя так глупо, что больно становится. На деле у пяти неопытных женщин с одним пусть даже гениальным солдатом не было бы никаких шансов против 16 стрелков», — объяснил свое разочарование один из зрителей.

Кроме того ленту упрекнули в фарсовости и чрезмерном количестве патриотических лозунгов, из-за чего истории еще сложнее поверить, а фильму невозможно тягаться с другими военными произведениями.

Теперь никто не увидит: вот какие эпизоды вырезали из «Кавказской пленницы»

«Раньше я не видел плохих русских фильмов о войне, но этот неубедителен даже для того времени, когда он был снят», — заключил пользователь IMDb . В 1972 году зарубежные критики высказывали иное мнение: «А зори здесь тихие» получили приз Венецианского кинофестиваля и номинацию на «Оскар».