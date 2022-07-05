Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Теперь никто не увидит: вот какие эпизоды вырезали из «Кавказской пленницы»

Теперь никто не увидит: вот какие эпизоды вырезали из «Кавказской пленницы»

5 июля 2022 08:16
Теперь никто не увидит: вот какие эпизоды вырезали из «Кавказской пленницы»

Советский киношедевр мог быть еще ярче.

Не секрет, что режиссеры снимают гораздо больше материала, чем потом попадает в фильм. В процессе монтажа безжалостно вырезают многие сцены, чтобы сократить хронометраж и не дать зрителю заскучать. Однако по мнению актеров, в некоторых случаях такие драконовские меры не идут на пользу картине.

К примеру, Наталья Варлей с сожалением вспоминает, что Леонид Гайдай очень критично подошел к выбору сцен, вошедших в финальную версию «Кавказской пленницы». Он без зазрения совести выбросил из комедии множество эпизодов с опасными трюками, которые, между прочим, исполнители главных ролей выполняли самостоятельно.

Данелию уличили в скрытой ненависти к русским: дело в «Афоне»

Молодая актриса в те годы могла похвастаться прекрасной физической формой. Она бесстрашно бросалась в горную реку и лично вела машину в сцене знаменитой погони. Напомним, что в этом году «Кавказской пленнице» исполнилось 55 лет. За более чем полвека шедевр Гайдая не потерял своей актуальности и до сих собирает перед телеэкранами целые поколения семей.

Фото: Кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Related video