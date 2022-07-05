Теперь никто не увидит: вот какие эпизоды вырезали из «Кавказской пленницы»

Не секрет, что режиссеры снимают гораздо больше материала, чем потом попадает в фильм. В процессе монтажа безжалостно вырезают многие сцены, чтобы сократить хронометраж и не дать зрителю заскучать. Однако по мнению актеров, в некоторых случаях такие драконовские меры не идут на пользу картине.

К примеру, Наталья Варлей с сожалением вспоминает, что Леонид Гайдай очень критично подошел к выбору сцен, вошедших в финальную версию «Кавказской пленницы». Он без зазрения совести выбросил из комедии множество эпизодов с опасными трюками, которые, между прочим, исполнители главных ролей выполняли самостоятельно.

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Молодая актриса в те годы могла похвастаться прекрасной физической формой. Она бесстрашно бросалась в горную реку и лично вела машину в сцене знаменитой погони. Напомним, что в этом году «Кавказской пленнице» исполнилось 55 лет. За более чем полвека шедевр Гайдая не потерял своей актуальности и до сих собирает перед телеэкранами целые поколения семей.