Нелепую ошибку в «Большой перемене» не замечали полвека: теперь мимо нее не пройдете

Для создания любого фильма требуются колоссальные усилия. Поэтому каждый член съемочной команды старается четко следовать своим инструкциям. И все же ошибки неизбежны. Даже в любимой многими советской комедии «Большая перемена» встречаются ляпы. Но один из них кажется особенно нелепым.

В картине есть сцена, где Александр Збруев в роли Григория Ганжи обжигает на заводе левую руку. Однако в следующих кадрах медицинская повязка находится на правой. Позже бинт снова перемещается на противоположную руку.

Однако зрители долгие годы не замечали глупую ошибку, ведь сюжет фильма и прекрасная игра актеров занимали все внимание публики. К тому же ляпы такого рода почти регулярно встречаются в кинематографе. Например, в третьей части «Железного человека» синяк на лице главного героя находится то на левой, то на правой стороне.