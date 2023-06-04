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Нелепую ошибку в «Большой перемене» не замечали полвека: теперь мимо нее не пройдете

4 июня 2023 13:00
Нелепую ошибку в «Большой перемене» не замечали полвека: теперь мимо нее не пройдете

Подобные ляпы встречаются довольно часто.

Для создания любого фильма требуются колоссальные усилия. Поэтому каждый член съемочной команды старается четко следовать своим инструкциям. И все же ошибки неизбежны. Даже в любимой многими советской комедии «Большая перемена» встречаются ляпы. Но один из них кажется особенно нелепым.

В картине есть сцена, где Александр Збруев в роли Григория Ганжи обжигает на заводе левую руку. Однако в следующих кадрах медицинская повязка находится на правой. Позже бинт снова перемещается на противоположную руку.

Нелепую ошибку в «Большой перемене» не замечали полвека: теперь мимо нее не пройдете

Однако зрители долгие годы не замечали глупую ошибку, ведь сюжет фильма и прекрасная игра актеров занимали все внимание публики. К тому же ляпы такого рода почти регулярно встречаются в кинематографе. Например, в третьей части «Железного человека» синяк на лице главного героя находится то на левой, то на правой стороне.

Фото: кадры из фильма «Большая перемена» (1972-1973)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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