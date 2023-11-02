Недуг забрал всю красоту: звезда фильма «Три орешка для Золушки» стала сама не своя в старости

Западные картины редко становились популярными в СССР. Но этого точно нельзя сказать про сказку «Три орешка для Золушки». Сразу после премьеры картину полюбили советские зрители. А в Европе она стала традиционной рождественской лентой.

Исполнительница главной роли Либуше Шафранкова оказалась настоящим украшением картины. До сих пор она является одной из самых изящных Золушек в кинематографе. Нежная блондинка была воплощением сказочной принцессы. А показ ленты принес ей народную любовь и востребованность.

Фильмография Шафранковой насчитывала более 50 работ. Снизить свою активность актрисе пришлось только в 2010-х из-за опасного недуга. У экранной Золушки обнаружили рак легких. Неизлечимая болезнь забрала не только силы, но и красоту звезды. В старости чешскую актрису уже было сложно узнать на редких снимках. Она скончалась в 2021 году в возрасте 68 лет, несмотря на все перенесенные операции и курс лечения.