Недостойно будущей королевы: Кейт Миддлтон оконфузилась на всю страну

Кейт Миддлтон взбудоражила поклонников, начав играть в футбол на официальном мероприятии. Герцогиня посетила графство Кембриджшир.

В минувшие выходные принц Уильям со своей супругой отправился на несколько официальных мероприятий, одним из которых стал благотворительный футбольный матч, который был организован в помощь бездомным. Во время общения с представителями организации Кейт Миддлтон к удивлению всех присутствующих вдруг вышла на поле и начала активно играть в футбол. Как были уверены собравшиеся, герцогиня, если и решилась бы на это, то лишь после своего супруга. Однако Кейт Миддлтон предпочла не дожидаться своей очереди.

Как пишет портал Hello!, поведение супруги принца Уильяма взбудоражило присутствующих. Одни отметили, что знаменитость выбрала неподобающий наряд для активного спорта, а другие осудили ее за поступок. Якобы представителям королевской семьи необходимо быть скромнее на подобных мероприятиях.

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Сама герцогиня предпочла никак не объяснять свое решение. При этом на опубликованных снимках можно заметить, как сильно она наслаждается игрой в мяч.