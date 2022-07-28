Не зря ждала 20 лет: вот что берегла Дженнифер Лопес для свадьбы с Аффлеком

Около недели назад стало известно о тайной свадьбе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Предложение артистке Бен сделал еще в 2002 году, но тогда до свадьбы дело так и не дошло. Сначала пара постоянно откладывала церемонию из-за пристального внимания журналистов, а затем и вовсе ее отменила. За прошедшее с тех пор время каждый из экс-возлюбленных успел устроить личную жизнь с другими людьми и обзавестись детьми, но прошлый год они встретили в одиночестве.

Бен и Дженнифер снова начали общаться, а затем их чувства вспыхнули с новой силой. На этот раз с браком они решили не тянуть — пара обручилась в Лас-Вегасе в этом июле без гостей или папарацци. Лопес не зря ждала 20 лет. По ее словам, такая спонтанная секретная церемония стала лучшим днем в ее жизни. Более того, для свадьбы с Аффлеком Дженнифер приберегла платье. В белом наряде невесты она снималась в одном из фильмов, а после завершения работы предусмотрительно забрала его домой. Таким образом, важный день артистка встретила в простом и старом платье, сообщает TMZ .