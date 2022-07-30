Вряд ли видели: вот как Диана Гурцкая выглядит без очков

Образ Дианы Гурцкой в сознании россиян неизменно связан с солнцезащитными очками, с которыми певица не расставалась ни на сцене, ни в обыденной жизни. Однако однажды она все же решилась на творческий эксперимент и запечатлела себя без привычного аксессуара.

Фото имели эффект разорвавшейся бомбы: большинство поклонников артистки засыпали ее комплиментами, отметив и природную красоту, и креативный подход к съемке.

Другая часть пользователей Сети увидели в смелых снимках Гурцкой очередное подтверждение своей теории: Диана солгала о слепоте и обманывала россиян долгие годы в целях пиара:

«Сказали бы честно, что все она видит, просто глаза выглядят не лучшим образом, потому и ходит в очках. И все стало бы понятно, зачем врать?», «Лишь бы напомнить о себе лишний раз — как Заворотнюк!».

Страшный диагноз, поставленный певице с самого рождения — правда. Гурцкая была ограничена в возможностях с детства, училась в школе-интернате для незрячих детей и музыкальном заведении, где освоила фортепиано и научилась петь.