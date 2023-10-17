Не Золушка: единицы помнят настоящее имя сказочной принцессы

Сказка о Золушке давно стала неотъемлемой частью мировой культуры. Миллионы девушек верят, что если они будут покладистыми, будут упорно трудиться, то их непременно заметит принц, как в знаменитой истории. Однако к сказке есть некоторые вопросы, главный из которых о том, как же все-таки зовут главную героиню.

Золушка — это не имя прекрасной принцессы, а лишь ее прозвище. Бедняжка работала не покладая рук, а ее лицо было вечно испачкано золой — отсюда обидная кличка. Автор сказки Шарль Перро не раскрывал, как же родители назвали красавицу, упоминая лишь это досадное обзывательство.

Имя Золушке придумали в Голливуде. По-английски героиню зовут Синдерелла. Кинематографисты не стали изобретать велосипед, а решили сократить прозвище — получилось Элла. Так красавицу называют в многочисленных кинолентах и мультфильмах.