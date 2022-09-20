Не заметили подвох: что не так с эпидемией, от которой спасали троицу Гайдая

Трус, Балбес и Бывалый стали настоящим украшением комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». А над сценами их прививок до сих пор смеются поклонники фильма, считая этот эпизод действительно забавным.

Но немногие зрители заметили подвох, который «спрятал» в комедию Леонид Гайдай. Переодетый Шурик с приятелями объявляют троице, что прививки им нужны из-за начавшейся в округе эпидемии.

«Поголовные прививки. Ящур», — сурово объясняют они.

Вот только заболевание было очевидной насмешкой над персонажами. Ящур свойственен в основном парнокопытным животным и не мог передаваться между людьми. Человеку болезнь могла достаться от некачественных и зараженных молочных продуктов, но дальше распространяться ящур бы не стал. Поэтому и общая вакцинация была не нужна.

Учитывая, что ящур смогли победить в Советском Союзе только к 1989 году, предполагалось, что о его особенностях Трус, Балбес и Бывалый должны были знать. И доверчивость героев только в очередной раз охарактеризовала их в юмористическом ключе.