Не замечали 46 лет: «Служебный роман» был предвестником краха СССР

Талант Эльдара Рязанова поражает и современного зрителя. Но мало кто ожидал, что его комедия «Служебный роман» смогла предугадать развал Советского Союза. Такую теорию развил и доказал автор Дзен-канала «Я люблю кино».

Одним из главных аргументов в пользу этого предположения является то, что на протяжении всего фильма высмеивается труд и эффективность руководящих кадров. К примеру, даже в шутке Самохвалова можно услышать это явное пренебрежение: «Уж не настолько ты плох, чтобы не смог руководить отделом». Такое отношение режиссер придумал не на пустом месте, а, скорее всего, почерпнул из общественных настроений.

Другим доказательством видится пассивный характер главных героев, который отражает такое же социальное бездействие. Единственный инициативный персонаж, который с энтузиазмом относится к своей работе — это Олег Басилашвили. И он на экране представляется антагонистом.