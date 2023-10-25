«Не виноватая я»: соблазнять Никулина должна была другая скандальная актриса

Смелая находка Леонида Гайдая с провокационной сценой в фильме «Бриллиантовая рука» превратила Светлану Светличную в настоящий секс-символ Советского Союза. Мужчины не могли отвести глаз от ее соблазнительного танца перед героем Юрия Никулина. А ведь блондинка могла не появиться в этой роли и не произнести сакраментальную фразу «Не виноватая я», потому что очаровывать актера должна была ее коллега.

Гайдай предложил образ Анны Сергеевны Наталье Дрожжиной. Режиссер честно предупредил молодую актрису о том, что в кадре ей придется обнажаться. И когда об этом узнала ее мама, то дала строгий запрет на съемки.

«Мама пришла в ужас, заявила, что у меня ни прописки, ни квартиры, а я еще буду такое играть, тогда вообще из Москвы выгонят», — припоминала Дрожжина.

Она с сожалением отказалась от работы, а потом наблюдала, как пожинает плоды популярности Светличная. Наталья Дрожжина так и не смогла больше проявить себя на экране, снимаясь только в эпизодах. Ее имя в итоге прогремело лишь в связи со скандалами вокруг наследства Алексея Баталова.