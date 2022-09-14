Не украли, а вдохновились: вы точно не знали этого о «Песне трех мушкетеров»

«Д’Артаньян и три мушкетера» стал одним из главных фильмов советского кинематографа. Зрители остались в восторге не только от захватывающего сюжета, но и от музыкальных номеров. Особенно при этом они оценили главную композицию «Пора-пора-порадуемся» в исполнении Михаила Боярского. Однако мало кто из фанатов догадывался, что вдохновило авторов на создание этого хита.

Как признавался композитор Максим Дунаевский, ему необходимо было написать такую песню, чтобы ее пели все зрители, независимо от их образования или статуса. Он долго думал над сложной задачей, но в конце обратился к писателю Юрию Ряшенцеву, чтобы тот написал соответствующий текст. В качестве основы же они взяли одну из первых экранизаций знаменитого романа Александра Дюма.

«Попросил Ряшенцева написать стихи, чтобы они отсылали к первым мушкетерам, американскому мюзиклу — там был хит в 1930-е со словами „вары-вары-вары“», — цитирует слова композитора портал Song-story.

По словам музыканта, он сразу же понял, что перед ними текст, который высоко оценят зрители. Дунаевский не ошибся: даже самые первые слушатели оставались в восторге от песни, а зрители, услышав законченную версию, осыпали музыкантов комплиментами.