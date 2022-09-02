Не украл, а позаимствовал: прообразы Труса, Балбеса и Бывалого нашли в Голливуде

Комедийное трио Труса, Балбеса и Бывалого стало одним из главных в советском кинематографе. Миллионы зрителей с упоением следили за приключениями незадачливой троицы и осыпали комплиментами артистов. Однако, как оказалось, Леонид Гайдай не сам придумал любимых героев.

Как стало известно, вдохновение постановщик черпал в голливудском фильме 1930 года «Песнь мошенника». В картине также появляется трио комичных преступников, которые даже внешне очень похожи на Труса, Балбеса и Бывалого.

При этом, по предположениям экспертов, Гайдай позаимствовал и сюжет «Кавказской пленницы» у картины Лайонела Барримора и Хэла Роуча. В том фильме также присутствовала традиция красть невесту, а действие происходило на Кавказе. Вот только никто из исследователей так и не смог окончательно подтвердить плагиат, ведь копии картины не уцелели, а энтузиастам удалось лишь восстановить слайд-шоу из нескольких кадров, на которых и можно увидеть голливудскую версию любимых персонажей.