Не угодил генсекам: почему «Покровские ворота» трижды запрещали в СССР

Культовый фильм по пьесе Леонида Зорина сейчас по праву считается одной из жемчужин отечественного кинофонда. Но вот судьба картины складывалась очень непросто — ее первоначальный вариант не допускали до показа по ТВ.

Еще в брежневскую эпоху фильм категорически не понравился руководителю Гостелерадио, всесильному Сергею Лапину, который заявил режиссеру Михаилу Козакову, что снять такое могут только те, кто собирается эмигрировать в Израиль или США.

Через несколько лет, когда Брежнева сменил глава госбезопасности Юрий Андропов, Лапину поступило требование показать советскому народу комедийные фильмы. Тогда было решено все-таки показать «Покровские ворота» по ТВ, но режиссера при этом заставили вырезать целый ряд сцен.

Однако счастье Козакова было недолгим: вскоре Андропов умер, а в ЦК получили письмо, в котором фильм был назван самой крупной неудачей телевидения СССР по причине «идеалистических ошибок» режиссера. Как и следовало ожидать, после такого фильм снова отправился на полку. Целиком же «Покровские ворота» дошли до телезрителей только через несколько лет — уже в эпоху перестройки.