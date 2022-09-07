Не угодил генсекам: почему «Покровские ворота» трижды запрещали в СССР
Первоначальный вариант картины не мог дойти до телезрителей.
Культовый фильм по пьесе Леонида Зорина сейчас по праву считается одной из жемчужин отечественного кинофонда. Но вот судьба картины складывалась очень непросто — ее первоначальный вариант не допускали до показа по ТВ.
Еще в брежневскую эпоху фильм категорически не понравился руководителю Гостелерадио, всесильному Сергею Лапину, который заявил режиссеру Михаилу Козакову, что снять такое могут только те, кто собирается эмигрировать в Израиль или США.
Через несколько лет, когда Брежнева сменил глава госбезопасности Юрий Андропов, Лапину поступило требование показать советскому народу комедийные фильмы. Тогда было решено все-таки показать «Покровские ворота» по ТВ, но режиссера при этом заставили вырезать целый ряд сцен.
Однако счастье Козакова было недолгим: вскоре Андропов умер, а в ЦК получили письмо, в котором фильм был назван самой крупной неудачей телевидения СССР по причине «идеалистических ошибок» режиссера. Как и следовало ожидать, после такого фильм снова отправился на полку. Целиком же «Покровские ворота» дошли до телезрителей только через несколько лет — уже в эпоху перестройки.