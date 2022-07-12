Не тот, за кого себя выдавал: вдова раскрыла главный секрет Олейникова

Ирина Клявер рассказала о смене фамилии своего мужа. Как оказалось, псевдоним Илья Олейников позаимствовал из ее имени.

По словам избранницы артиста, свою карьеру Олейников начал еще в 70-х годах. В то время он выступал под своей настоящей фамилией — Клявер. Однако после знакомства с Ириной и свадьбы он вдруг решился на кардинальные перемены: взял фамилию своей супруги, поменявшись таким образом с ней именами.

«Он спустя годы стал работать под моей девичьей фамилией — как Олейников», — цитирует слова знаменитости портал «Экспресс газета ».

При этом Ирина не скрывает, что для нее фамилия Клявер всегда казалась более интересной для артиста. Но ее супруг решился на перемены не из-за личных предпочтений. По словам собеседницы портала, таким образом он избавил себя от проблем с редакторами, которые порой не понимали, как работать с настолько необычным именем.

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