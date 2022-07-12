Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не тот, за кого себя выдавал: вдова раскрыла главный секрет Олейникова

Не тот, за кого себя выдавал: вдова раскрыла главный секрет Олейникова

12 июля 2022 15:45
Не тот, за кого себя выдавал: вдова раскрыла главный секрет Олейникова

Избранница актера решила быть честной с фанатами.

Ирина Клявер рассказала о смене фамилии своего мужа. Как оказалось, псевдоним Илья Олейников позаимствовал из ее имени.

По словам избранницы артиста, свою карьеру Олейников начал еще в 70-х годах. В то время он выступал под своей настоящей фамилией — Клявер. Однако после знакомства с Ириной и свадьбы он вдруг решился на кардинальные перемены: взял фамилию своей супруги, поменявшись таким образом с ней именами.

«Он спустя годы стал работать под моей девичьей фамилией — как Олейников», — цитирует слова знаменитости портал «Экспресс газета».

При этом Ирина не скрывает, что для нее фамилия Клявер всегда казалась более интересной для артиста. Но ее супруг решился на перемены не из-за личных предпочтений. По словам собеседницы портала, таким образом он избавил себя от проблем с редакторами, которые порой не понимали, как работать с настолько необычным именем.

Вот почему озвучивший Волка Папанов терпеть не мог «Ну, погоди!»

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Related video