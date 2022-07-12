Не тот, за кого себя выдавал: вдова раскрыла главный секрет Олейникова
Избранница актера решила быть честной с фанатами.
Ирина Клявер рассказала о смене фамилии своего мужа. Как оказалось, псевдоним Илья Олейников позаимствовал из ее имени.
По словам избранницы артиста, свою карьеру Олейников начал еще в 70-х годах. В то время он выступал под своей настоящей фамилией — Клявер. Однако после знакомства с Ириной и свадьбы он вдруг решился на кардинальные перемены: взял фамилию своей супруги, поменявшись таким образом с ней именами.
«Он спустя годы стал работать под моей девичьей фамилией — как Олейников», — цитирует слова знаменитости портал «Экспресс газета».
При этом Ирина не скрывает, что для нее фамилия Клявер всегда казалась более интересной для артиста. Но ее супруг решился на перемены не из-за личных предпочтений. По словам собеседницы портала, таким образом он избавил себя от проблем с редакторами, которые порой не понимали, как работать с настолько необычным именем.
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