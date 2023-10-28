Не только Варлей: единицы знают, кто еще играл ведьму в советском фильме «Вий»

Мало кто знает, что вместо блистательной Натальи Варлей в «Вие» должна была сняться совсем другая актриса — Александра Завьялова. Более того, большую часть материала первоначально отсняли именно с ней. Однако после появления Варлей о материале забыли и всю ленту переделали заново под «идеально подходящую» на роль панночки артистку.

Правда, была еще одна загвоздка. Состояла она в том, кто сыграет ведьму старую. Подходящую под типаж звезду найти никак не удавалось, перепробовали чуть ли не всех советских актрис, но никто не подходил.

И когда женщины-актрисы «закончились», кто-то вспомнил, что Бабу-Ягу в одной из сказок, например, играл мужчина-актер Георгий Милляр. Милляра, разумеется, приглашать не стали. Зато вспомнили про Николая Кутузова. Попали в десятку.

Старуха из него вышла просто идеальная. Особенно на крупных планах. Догадались зрители, что с ведьмой есть какой-то подвох, лишь увидев титры. Но хитрость того стоила. «Вия» приняли на ура.