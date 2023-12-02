Не только Терехова: эта актриса со славянскими корнями стала одной из самых красивых Миледи

Десятки актрис со всего мира пытались воплотить на экранах образ роковой Миледи из романов Александра Дюма. Большая часть поклонников осыпает комплиментами Маргариту Терехову из советской экранизации, однако немало комплиментов собрала и Милла Йовович из картины Пола Андерсона.

В кадре Йовович, родители которой переехали в США из Киева, когда будущей артистке было всего лишь пять лет, появляется в эффектных платьях с глубоким декольте, а героев пленяет не только глубоким взглядом, но и пышными прическами. Как отмечали и критики, и зрители, артистка прекрасно сыграла знаменитую героиню, став в итоге главной звездой фильма.

При этом саму картину критики разгромили. По их мнению, Андерсон превратил классический роман в кинокомикс и в итоге представил одну из самых слабых экранизаций, добавив в кадр летающие парусные корабли и другие нереалистичные элементы.