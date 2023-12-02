Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не только Терехова: эта актриса со славянскими корнями стала одной из самых красивых Миледи

Не только Терехова: эта актриса со славянскими корнями стала одной из самых красивых Миледи

2 декабря 2023 07:30
Не только Терехова: эта актриса со славянскими корнями стала одной из самых красивых Миледи

Публика со всего мира расхваливала звезду экрана.

Десятки актрис со всего мира пытались воплотить на экранах образ роковой Миледи из романов Александра Дюма. Большая часть поклонников осыпает комплиментами Маргариту Терехову из советской экранизации, однако немало комплиментов собрала и Милла Йовович из картины Пола Андерсона.

В кадре Йовович, родители которой переехали в США из Киева, когда будущей артистке было всего лишь пять лет, появляется в эффектных платьях с глубоким декольте, а героев пленяет не только глубоким взглядом, но и пышными прическами. Как отмечали и критики, и зрители, артистка прекрасно сыграла знаменитую героиню, став в итоге главной звездой фильма.

Не только Терехова: эта актриса со славянскими корнями стала одной из самых красивых Миледи

При этом саму картину критики разгромили. По их мнению, Андерсон превратил классический роман в кинокомикс и в итоге представил одну из самых слабых экранизаций, добавив в кадр летающие парусные корабли и другие нереалистичные элементы.

Фото: Кадры из фильмов "Д`Артаньян и три мушкетера" 1979, "Мушкетёры" 2011
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше