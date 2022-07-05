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Не таких каникул ожидали: поездка Киркорова за границу закончилась конфузом

5 июля 2022 17:25
Не таких каникул ожидали: поездка Киркорова за границу закончилась конфузом

Поклонники не оставили без внимания поездку музыканта.

Филипп Киркоров рассказал подробности своего путешествия в Армению. Соответствующим видео музыкант поделился в личных социальных сетях.

В записи артист показывает, что спустя годы вновь вернулся в ущелье Гарни, где когда-то Алла Пугачева дала один из своих самых ярких концертов и впервые представила публике хит «Паромщик». Музыкант воодушевленно делится с поклонниками воспоминаниями в ролике, иногда показывая и своих наследников Аллу-Викторию и Мартина, которые составили ему компанию в поездке.

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Не таких каникул ожидали: поездка Киркорова за границу закончилась конфузом

Как отметили внимательные пользователи Сети, дети артиста не остались в восторге от путешествия в Армению. По их мнению, Алла-Виктория выдала свое отношение к туру недовольным выражением лица и полным отсутствием интереса к происходящему.

«Что-то дочке совсем не нравится ходить по местам концертов Пугачевой», «Детям, кажется, тяжело с вами гулять», — пишут фанаты.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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