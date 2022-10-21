Не такая уж детская: «Прекрасное далеко» подвергли цензуре за одну строчку

Эксперты не остались в восторге от трогательной песни.

Композитор Евгений Крылатов написал песню «Прекрасное далеко» на слова Юрия Энтина специально для фильма «Гостья из будущего». Трогательная композиция мгновенно покорила сердца советских зрителей, однако мало кто из них догадывался, как именно цензоры призвали авторов изменить слова.

Как оказалось, изначально второй куплет композиции звучал совершенно иначе. Голос из прекрасного далека в первой версии звал героиню не «в райские края». Именно в таком варианте композиция звучит в фильме, но уже на пластинках строчки заметно изменены.

«Он зовет меня в чудесные края» — именно так стала выглядеть вторая версия композиции.

Дело в том, что партийные чиновники увидели в словах поэта религиозный подтекст. По их мнению, голос из прекрасного далека не мог звать советского человека в края, так или иначе связанные с раем. Поэтому автора обязали изменить слова.

После правок текст стал отлично подходить идеологии партии. Чудесные края, по мнению цензоров, означали светлое будущее, которое строит каждый гражданин СССР.