Не Светличная: обомлеете, кому прочили роль соблазнительницы в «Бриллиантовой руке»

Анна Сергеевна в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая заставляла чуть ли не всю мужскую половину СССР прильнуть к экранам. И все благодаря потрясающей внешности и талантливой игре Светланы Светличной. Сегодня трудно представить на месте яркой блондинки кого-то другого, хотя изначально эту роль должна была сыграть иная актриса.

Наталья Дрожжина любит рассказывать, что именно ее именитый режиссер видел в образе эффектной соблазнительницы. По словам актрисы, от роли она отказалась из-за матери.

Узнав, что в кадре нужно оголяться, родственница знаменитости закатила истерику, пригрозив дочери, что за подобное поведение ее «выгонят из Москвы».

На самом же деле Леонид Иович не приглашал на пробы Дрожжину. Кинодел вел переговоры с Кларой Лучко. Артистке роль не понравилась — она посчитала ее слишком несерьезной и отказалась. Тогда кинодел обратил внимание на Лилию Юдину и Эве Киви, но на пару с худсоветом остановил свой выбор на Светличной.