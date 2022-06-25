Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не Шукшина: настоящую фамилию актрисы выдала родная сестра

Не Шукшина: настоящую фамилию актрисы выдала родная сестра

25 июня 2022 12:15
Не Шукшина: настоящую фамилию актрисы выдала родная сестра

Мария Васильевна обманывает поклонников.

Мария Шукшина пользуется привилегиями, которые дает ей громкая фамилия. Ее отец Василий Шукшин хоть и прожил недолгую жизнь, но оставил значительный след в русской культуре. Неудивительно, что его дочь старается держаться ближе к своим корням. Однако по факту в паспорте знаменитости значится совсем другая фамилия.

Секрет Марии раскрыла младшая наследница Василия Макаровича Ольга. По ее словам, когда старшая сестра в первый раз вышла замуж за переводчика Артема Трегубенко, она официально поменяла фамилию. Ольга отметила, что как Мария Трегубенко актриса никому не интересна, поэтому она стала использовать девичью фамилию как псевдоним.

«Мучился еще 40 минут»: что происходило с Шатуновым перед смертью, описал его директор

«Самое трагическое, что страдает фамилия», — цитирует слова Шукшиной-младшей портал News.ru. К слову, сама Ольга по праву является Шукшиной, несмотря на рождение сына, она так ни разу и не побывала в ЗАГСе.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Related video