Не Шукшина: настоящую фамилию актрисы выдала родная сестра

Мария Шукшина пользуется привилегиями, которые дает ей громкая фамилия. Ее отец Василий Шукшин хоть и прожил недолгую жизнь, но оставил значительный след в русской культуре. Неудивительно, что его дочь старается держаться ближе к своим корням. Однако по факту в паспорте знаменитости значится совсем другая фамилия.

Секрет Марии раскрыла младшая наследница Василия Макаровича Ольга. По ее словам, когда старшая сестра в первый раз вышла замуж за переводчика Артема Трегубенко, она официально поменяла фамилию. Ольга отметила, что как Мария Трегубенко актриса никому не интересна, поэтому она стала использовать девичью фамилию как псевдоним.

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«Самое трагическое, что страдает фамилия», — цитирует слова Шукшиной-младшей портал News.ru. К слову, сама Ольга по праву является Шукшиной, несмотря на рождение сына, она так ни разу и не побывала в ЗАГСе.