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Киноафиша Статьи «Не русалка»: изменившаяся до неузнаваемости Слава покаялась перед фанатами

«Не русалка»: изменившаяся до неузнаваемости Слава покаялась перед фанатами

29 июня 2022 15:05
«Не русалка»: изменившаяся до неузнаваемости Слава покаялась перед фанатами

Знаменитость всегда отличалась прямолинейностью.

Певица Слава удивила поклонников, показав свою изменившуюся фигуру. Соответствующей публикацией знаменитость поделилась в личных социальных сетях.

В опубликованной записи исполнительница показывает, как отдыхает на одном из водоемов Подмосковья. Слава предпочла показать свою фигуру без фотошопа и какой-либо коррекции, сопроводив ролик комичным комментарием и акцентировав внимание на переменах своей внешности.

«Типо я секси-русалка, а не бегемот», — пишет артистка.

Подписчики не оставили без внимания «честное» видео исполнительницы. В комментариях одни похвалили Славу за чувство юмора и позитивный настрой, а другие не поскупились на комплименты, попытавшись поддержать певицу. «Очень красивая», «Зря вы так, у вас отличная фигура», «Вы крутая русалка», — уверены пользователи Сети.

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Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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