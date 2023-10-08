Не представляете, что иностранцы говорят о фильме «Летят журавли»: этого быть не может

«Летят журавли» — безусловная классика отечественного кино. Фильм Михаила Калатозова стал одним из родоначальников «новой волны» и вошел в учебники по кинематографическому искусству. Для любого россиянина эта лента — символ эпохи. Но и за границей работа советского режиссера пользуется большим интересом со стороны публики.

В социальных сетях зрители делятся своими впечатлениями после просмотра драмы «Летят журавли». Татьяну Самойлову, которая исполнила в этом фильме главную роль, называют русской Одри Хепберн. По признанию иностранцев, камера любит актрису не меньше, чем первых красавиц Голливуда.

Черно-белую ленту западные зрители считают поэтичной и невероятно трогательной.

«Актерское мастерство, операторская работа, сценарий — здесь все на десять баллов», — пишут в Сети восторженные пользователи.

Даже удивительно, как советское кино сумело так тронуть людей по всему миру.