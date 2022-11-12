Не поверите своим глазам: как выглядит в реальной жизни актриса, сыгравшая монахиню в фильме «Заклятие»

Бонни Ааронс прославилась благодаря роли жуткой Монахини в «Заклятии», «Проклятии Аннабель» и в «Проклятии монахини».

Актриса начала сниматься в кино еще в 90-е – ее первой ролью была проститутка в картине «Райское наслаждение».

Также вы могли видеть Ааронс в комедии «Дневники принцессы» в роли злодейки Баронессы Джой фон Трокен.

У 43-летней Бонни Ааронс довольно необычная внешность: большой крючковатый нос и брови вразлет. Именно внешние особенности привели артистку в фильмы ужасов. Кстати, уникальная внешность помогла ей получить и роль в шедевре Дэвида Линча «Малхолланд Драйв». По признанию Ааронс, она любит пугать людей, поэтому в своем специфическом жанре актриса чувствует себя как рыба в воде.