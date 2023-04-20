Не поверите, но малышке из «Моста в Терабитию» 30: только взгляните на нее (фото)

Фэнтези «Мост в Терабитию» считается одним из лучших фильмов для детей. Картина получила высокие оценки зрителей и критиков, а ключевые актеры моментально стали мировыми звездами.

Роль главной героини по имени Лесли Берк исполнила Аннасофия Робб. Ее игра особенно запомнилась зрителям, ведь актриса справилась с задачей как настоящий профессионал. Поэтому неудивительно, что в кино Робб ждали с распростертыми объятиями.

Аннасофия снялась в таких картинах, как «Лунатизм», «Ведьмина гора», «Дальше по коридору», «Притворство».

Также она периодически появляется в сериалах. В этом году Робб исполнится 30 лет. К изумлению фанатов, актриса остается такой же очаровательной и улыбчивой девушкой, какой она была в начале своей карьеры. У многих создалось впечатление, что Аннасофия «застряла» в одном возрасте. В личной жизни, как и в карьере, у Робб все складывается прекрасно. В прошлом году она вышла замуж за своего давнего бойфренда Тревора Пола. Детей у пары пока нет.