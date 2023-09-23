Не поверите, но эту пошлую сцену не вырезали из фильма «А зори здесь тихие» (фото)

Станислав Ростоцкий пошел на большой риск, когда включил в свой фильм «А зори здесь тихие» весьма пикантный эпизод. Обычно постановщикам такие вольности не позволяли, но случай с военной драмой оказался особенным.

После просмотра проекта чиновники приняли решение: сцене с оголенными девушками, которые моются в бане и обсуждают друг друга, быть. Цензоры не побоялись реакции зрителей, которые могли посчитать неуместной обнаженку в истории о подвиге пятерых зенитчиц.

Напротив, задумка постановщика показать, что война — дело сугубо мужское, удалась. Главные героини искренне верили, что им «еще рожать», ведь вся жизнь впереди. И тем трагичнее выглядел финал ленты.

Никто даже не думал бунтовать против обнаженных женских тел на экране, хотя в то время такое считалось безнравственным и вульгарным. Станиславу Иосифовичу с его смелой идеей повезло стать редким исключением.