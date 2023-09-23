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Киноафиша Статьи Не поверите, но эту пошлую сцену не вырезали из фильма «А зори здесь тихие» (фото)

Не поверите, но эту пошлую сцену не вырезали из фильма «А зори здесь тихие» (фото)

23 сентября 2023 14:30
Не поверите, но эту пошлую сцену не вырезали из фильма «А зори здесь тихие» (фото)

Цензоры правильно поняли режиссерскую задумку.

Станислав Ростоцкий пошел на большой риск, когда включил в свой фильм «А зори здесь тихие» весьма пикантный эпизод. Обычно постановщикам такие вольности не позволяли, но случай с военной драмой оказался особенным.

После просмотра проекта чиновники приняли решение: сцене с оголенными девушками, которые моются в бане и обсуждают друг друга, быть. Цензоры не побоялись реакции зрителей, которые могли посчитать неуместной обнаженку в истории о подвиге пятерых зенитчиц.

Напротив, задумка постановщика показать, что война — дело сугубо мужское, удалась. Главные героини искренне верили, что им «еще рожать», ведь вся жизнь впереди. И тем трагичнее выглядел финал ленты.

Никто даже не думал бунтовать против обнаженных женских тел на экране, хотя в то время такое считалось безнравственным и вульгарным. Станиславу Иосифовичу с его смелой идеей повезло стать редким исключением.

Не поверите, но эту пошлую сцену не вырезали из фильма «А зори здесь тихие» (фото)
Фото: Кадры из фильма «А зори здесь тихие» (1972)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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