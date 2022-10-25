Не поверите, на какую страну променял родину сын старшины Васкова

Андрей Мартынов стал известен благодаря фильму «А зори здесь тихие», в котором исполнил роль старшины Федота Васкова, ожесточенно сражавшегося с фашистами. Поклонники с нетерпением ждали новых появлений артиста на экране, но при этом мало кто догадывался, как сложилась личная жизни знаменитости.

В самом начале своей карьеры Мартынов познакомился с Франциской Тун. Будущую избранницу артист встретил на кинофестивале в Германии, а после та отправилась учиться в МГУ. Первое время супруги жили счастливо вместе и воспитывали общего сына Сашу, однако потом перед ними встал сложный выбор, в какой стране продолжать жить.

Андрею и Франциске не удавалось прийти к компромиссу. Артист не хотел переезжать в Германию, возможно, вспоминая свои яркие роли военных, а его избранница не собиралась оставаться в России. В итоге они приняли решение расстаться.

Сын же Мартынова не поддержал отца в его выборе. Он, к удивлению поклонников, предпочел жить с матерью в Германии и окончил там один из университетов Берлина и стал театральным художником. После окончания юноша остался там и теперь воспитывает троих детей.