Не поверите, каким унижением грозил развод в СССР: Шурик не даст соврать

Во многих советских фильмах, когда речь шла о разводе героев, можно встретить упоминание о том, что информацию про развод можно было прочесть в местных газетах.

Так, например, в фильме режиссера Виллена Азарова под названием «Взрослые дети», одну из главных ролей в котором сыграл актер Александр Демьяненко — будущий легендарный Шурик из комедий Леонида Гайдая, речь идет о разводе молодых супругов Виноградовых, которые не справились с трудностями быта.

И в какой-то момент главная героиня говорит мужу о том, что сначала люди перестают разговаривать, потом не понимают друг друга, «а потом в „Вечерке“ появляется объявление о том, что гражданка такая-то возбуждает в суде дело о разводе с гражданином таким-то».

Описанная в фильме ситуация, несмотря на всю свою унизительность для советских граждан, существовала в реальности больше двадцати лет.

С 1944 по 1965 годы желавшие развестись супруги, прежде чем пойти в суд, действительно были обязаны подать объявление в местную газету. Такое объявление могло стоить человеку репутации и карьеры, ведь в нем обязательно указывались фамилии, имена и адреса двух супругов.