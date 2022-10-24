Не по силам даже Голливуду: ремейк культового «Человека-амфибии» освистали

Картина режиссеров Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева «Человек-амфибия» 1961 года имела огромный успех не только в СССР, но и по всему миру. Даже американский постановщик Квентин Тарантино признавался, что фильм является его любимым советским кинопроектом.

Неудивительно, что многие режиссеры мечтали прикоснуться к этой славе и сделать собственный ремейк культовой ленты. Правда, отваживались на это далеко не все: даже Уолт Дисней хотел снять проект о человеке-амфибии, но решил, что это ему не под силам из-за сложности подводных съемок.

Тем не менее в начале нулевых за дело взялся Александр Атанесян, превративший произведение Александра Беляева в четырехсерийный фильм под названием «Человек-амфибия. Морской дьявол». Но эту картину 2004 года освистали, она провалилась в прокате и получила низкие рейтинги. До сих пор пользователи Сети, которые отваживаются посмотреть ленту, не могут не отметить затянутость сюжета, плохую игру актеров и отсутствие цепляющей музыки.