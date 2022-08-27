Не обращали внимание полвека: россиянам раскрыли глаза на ошибки в «Джентльменах удачи»

Комедия Александра Серого давно заняла место в сердцах зрителей. Уже не одно поколение фанатов цитирует фильм и не может оторвать глаз от приключений главных героев. Однако, как оказалось, даже в самом любимом сюжете можно найти несостыковки и ляпы.

Главное несоответствие связано с татуировками персонажей Евгения Леонова. Дело в том, что они постоянно меняют свое расположение и прорисованы очень плохо. Например, лампочка на его левой руке в некоторых эпизодах переворачивается, а после — занимает привычную позицию.

Другой же ляп связан с гардеробом героев. В сцене, когда все трое, переодевшись женщинами, гуляют по заснеженным улицам, платок Савелия Крамарова неожиданно меняется. Вряд ли его герой успел переодеться за несколько секунд, поэтому неожиданная смена имиджа тоже входит в число недоработок этой картины.