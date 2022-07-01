Не Керем Бюрсин: нового «возлюбленного» Ханде Эрчел разоблачили

Ханде Эрчел может встречаться с турецким актером Бораном Кузумом. Знаменитости трогательно встретились на церемонии Elle Style Awards 2022, породив множество слухов.

Не так давно звезда сериала «Постучись в мою дверь» стала гостьей модной премии, где поразила журналистов и присутствующих эффектным фиолетовым платьем. На красной ковровой дорожке мероприятия она активно общалась с представителями прессы и со своими коллегами, среди которых был и Кузум. Как отметили присутствующие, артисты очень трогательно пообщались и старались не отпускать руки друг друга во время беседы.

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Как уверены журналисты портала Crush News , Эрчел и Кузум, вероятно, скрывают роман от поклонников. Якобы язык тела выдал их связь. Сами артисты никак не комментируют ситуацию, а многие фанаты не верят домыслам таблоида. По их мнению, доказательств у журналистов нет, а вся теория слишком расплывчатая.