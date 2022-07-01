Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не Керем Бюрсин: нового «возлюбленного» Ханде Эрчел разоблачили

Не Керем Бюрсин: нового «возлюбленного» Ханде Эрчел разоблачили

1 июля 2022 09:40
Не Керем Бюрсин: нового «возлюбленного» Ханде Эрчел разоблачили

Поклонники вновь обсуждают личную жизнь артистки.

Ханде Эрчел может встречаться с турецким актером Бораном Кузумом. Знаменитости трогательно встретились на церемонии Elle Style Awards 2022, породив множество слухов.

Не так давно звезда сериала «Постучись в мою дверь» стала гостьей модной премии, где поразила журналистов и присутствующих эффектным фиолетовым платьем. На красной ковровой дорожке мероприятия она активно общалась с представителями прессы и со своими коллегами, среди которых был и Кузум. Как отметили присутствующие, артисты очень трогательно пообщались и старались не отпускать руки друг друга во время беседы.

Помните красавчика из «Дикого ангела»? Не поверите, что с ним стало

Как уверены журналисты портала Crush News, Эрчел и Кузум, вероятно, скрывают роман от поклонников. Якобы язык тела выдал их связь. Сами артисты никак не комментируют ситуацию, а многие фанаты не верят домыслам таблоида. По их мнению, доказательств у журналистов нет, а вся теория слишком расплывчатая.

Фото: Кадр из сериала
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Related video