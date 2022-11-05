Не фильм, а мусор: иностранцев шокировала картина «Брат 2»

Дилогия Алексея Балабанова «Брат» имеет культовый статус в России. Но если большинство россиян любит это кино, то иностранцев, посмотревших «Брата» впервые, картина шокировала. Особенно досталось второй части ленты, в которой Данила Багров путешествует в Америку.

«Одна из самых ксенофобских картин в современной истории кинематографа», «В этой жуткой картине в полной мере проявились националистические наклонности режиссера Алексея Балабанова. Не смотрите», «Неловкое зрелище», – писали пользователи на зарубежных форумах.

При этом многие отмечали, что тепло относятся к первому фильму, а вот вторая часть «подкачала»: