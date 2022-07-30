Этим 4 знакам Зодиака всю жизнь придется пахать как проклятым

Они могут трудиться с утра до ночи, но так и не сумеют скопить большого состояния.

Астрологи убеждены, что любая сфера нашей жизни зависит от расположения звезд. Касается это и финансов – одни знаки зодиака легко, словно по щелчку пальцев, добиваются материальной независимости, другие же могут вкалывать от зари до самой ночи, но при этом так и не сколотить солидный капитал. Рассказываем, какие представители зодиакального круга, по мнению специалистов, обречены работать всю жизнь.

Близнецы

Со стороны может показаться, что этот знак зодиака – идеальный работник, который быстро достигает карьерных высот, а вместе с ними и богатства. Однако на деле же Близнецы редко становятся лидерами на работе и собирают все причитающиеся приятные бонусы.

Все дело в том, что у уроженцев знака слишком много других увлечений, чтобы сосредоточиться на карьере.

Заработанные деньги они тратят в свое удовольствие, совершенно не заботясь о завтрашнем дне.

Весы

Еще один воздушный знак зодиака, которому сложно сконцентрироваться на рабочих обязанностях – это Весы. Вместо того, чтобы зарабатывать деньги, уроженцы этого знака будут мечтать о фантастических возможностях, которые откроются перед ними как по волшебству, и последующей дольче вите. Однако шансы не падают на головы Весов, словно из рога изобилия, ведь, как известно, под лежачий камень вода не течет.

Поэтому пассивные Весы могут долго работать на одной и той же должности, мечтая о большем.

Водолей

Работа в офисе – настоящая каторга для свободолюбивых и творческих Водолеев. Представители воздушного знака по утрам с трудом заставляют себя подниматься с кровати и ехать на нелюбимую работу.

Соответственно, они трудятся хоть и много, но без отдачи, и руководство не спешит поощрять их материально.

Если Водолеи выбирают творческую профессию, много заработать получается лишь у единиц – вкладывать силы и средства в продвижение и рекламу они ленятся.

Рыбы

Как и Весы, Рыбы способны стремительно разбогатеть, но лишь в своих мечтах. Вместо того чтобы действовать, представители водного знака будут лелеять грандиозные планы о собственном стартапе.

Они составят бизнес-план, присмотрят подходящее помещение, тщательно продумают каждую деталь… а потом закроют вкладки в интернет-браузере и продолжат заниматься привычной, но не приносящей большого дохода работой.

На протяжении рабочего дня у Рыбки может случиться два или три таких "озарения", которые закончатся ничем.