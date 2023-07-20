Не для СССР: Рязанову пришлось пожертвовать самой смешной сценой «Служебного романа»

У режиссера на это были причины.

Мало кто знает, что изначальная версия «Служебного романа» длилась около пяти часов. При окончательном монтаже Эльдар Рязанов вырезал множество сцен, из которых до наших дней дошла только одна.

Речь идет об эпизоде, который по хронологии шел после «воскрешения» Бубликова. Все точно вспомнят сцену, когда герой приходит на работу и видит свое траурное фото и венок. На этом история со «смертью» Бубликова прерывается.

Оказывается, там было вот так смешное продолжение.

Герой Петра Щербакова настигает вездесущую активистку Шурочку, причастную к его «гибели». Она бежит от него, пытается объяснить сотрудникам, что произошла путаница, а затем прячется за спиной Новосельцева. Суровый начальник общепита подходит к ней вплотную, и Шурочка внезапно восклицает:

«Да здравствует живой товарищ Бубликов!»

Эльдар Александрович решил вырезать этот эпизод. Он посчитал, что зрители сочтут эту сцену фарсом. Однако сегодня поклонники ленты говорят, что режиссер зря это сделал.