Не для СССР: от «постельной» сцены Шарапова чиновники схватились за голову

Пятисерийный фильм «Место встречи изменить нельзя» о работе сотрудников МУРа вышел на экраны в 1979 году. Но оказалось, что картина могла быть длиннее на два часа — материал такой продолжительности был безжалостно вырезан цензорами, несмотря на протесты Станислава Говорухина.

«Под нож» попали сцены из прошлого Левченко и Шарапова на фронте, которые должны были предварять основную историю сериала. Именно бои вспоминал герой Владимира Конкина, когда говорил о том, что он «22 раза за линию фронта ходил».

Кроме того, чиновники не пропустили и откровенные сцены Шарапова с младшим сержантом Варей Синичкиной. По сценарию герои должны были лежать в постели на фоне бокалов с шампанским, а персонаж Конкина приобнимал бы Наталью Данилову за полуобнаженные плечи. Этот эпизод шел сразу после танца Вари с Шараповым. Однако в итоговой версии телесериала постановщику по настоянию цензоров от него пришлось отказаться. Как вспоминал позже Владимир Конкин, картина без пикантной сцены ничего не потеряла.