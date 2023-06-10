Не для детей: пикантную сцену в советском мультфильме не замечали полвека

Многие советские мультфильмы популярны не только в России, но и за рубежом. Так, «Маугли», созданный студией «Союзмульфильм», произвел огромное впечатление на иностранцев. Зрители усмотрели одну занятную деталь, которую полвека не замечали ни советские, ни российские дети.

Взрослые иностранцы отметили, что режиссеру Роману Давыдову удалось создать самую эпичную экранизацию книги. А вот дети прозвали советского Маугли героем «с розовыми трусами». Маленьким зрителям было непонятно, почему мальчик носит повязку девчачьего цвета. Также не совсем ясно, откуда у него вообще взялись трусы в диком лесу.

Конечно же, Киплинг не облачал Маугли в одежду. Розовое «прикрытие» придумали мультипликаторы, чтобы избежать цензуры. Но советские создатели обыграли этот момент довольно пикантно.

Пользователи Сети выдвинули свои версии, откуда взялось это розовое одеяние у Маугли: