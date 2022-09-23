Не цыган, но барон: каким стал Яшка из «Неуловимых мстителей» спустя 56 лет

Трилогия о «Неуловимых мстителях» — это, безусловно, одна из самых больших удач советского кинематографа. Все четверо исполнителей главных ролей практически купались в народной любви. Но особенно повезло обаятельному Яшке-цыгану, которого сыграл настоящий цыган Вася Васильев.

Режиссер Эдмонд Кеосаян отсмотрел для этой роли почти 8 тысяч мальчиков по всему Советскому Союзу, и в итоге счастливчиком стал владимирский паренек, который рос в таборе и едва ли не с рождения умел хорошо петь и держаться в седле.

Роль Яшки осталась для Васильева единственной: после нее он решил завязать с кино. Василий 7 лет проработал в театре «Ромэн», а потом перешел на работу в Ленконцерт.

Здесь он встретил свою первую жену Галину Храмову, которая родила ему дочь Кнею. Какое-то время вся семья гастролировала по стране, но потом Василий встретил молодую танцовщицу Марианну Мерцалову и ушел из семьи. Этот брак оказался гораздо успешнее — супруги не расстаются до сих пор.

Сейчас Васильев вместе с Марианной живут в Твери. Там звезда «Неуловимых», который с возрастом стал напоминать настоящего цыганского барона, заведует культурным центром и иногда ездит на гастроли с собственным цыганским ансамблем, в котором состоит вся его семья — жена, обе дочери и трое внуков.