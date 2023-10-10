Не Чук и Гек: вы точно не знали настоящие имена малышей из советского фильма

В СССР вышло множество поучительных и добрых книг для юных читателей, прошедших проверку временем: «Тимур и его команда», «Два капитана», «Королевство кривых зеркал», «Денискины рассказы» и многие другие. В золотой фонд детской литературы вошел и рассказ Аркадия Гайдара «Чук и Гек».

В 1953 году произведение было экранизировано — о приключениях двух незадачливых мальчишек узнала вся страна. Правда, читатели и зрители уже не одно десятилетие гадают, почему у маленьких москвичей такие странные имена. Есть несколько версий необычного выбора писателя.

Некоторые предполагают, что Чук — сокращение от фамилии «Чуковский», а Гек — производное от «Гектора» или же от героя книг Марка Твена Гекльберри Финна. Но вероятнее всего Гек — это Сергей («Сергейка»), а Чук — Владимир («Вовчук»). Впрочем, сам Гайдар этот вопрос никогда не прояснял.